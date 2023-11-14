Патрушев предвещает новые эпидемии

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил о риске новых эпидемий и пандемий, а также о возникновении дополнительных биологических угроз из-за действий Вашингтона , передает ТАСС.

Открывая совещание по ситуации в Центральном федеральном округе, он предложил обсудить дополнительные меры по обеспечению биобезопасности.

"Актуальность вопроса об обеспечении биологической безопасности в современных условиях связана с потенциальными рисками и угрозами, вызванными прежде всего военно-биологической деятельностью США и их союзников, в том числе на территории Украины, а также массовыми проявлениями внутренних и внешних опасных биологических факторов, способных привести к возникновению новых, ранее не известных заболеваний, эпидемий и пандемий", — пояснил Патрушев.