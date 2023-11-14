ХАМАС согласился отпустить 50 израильских заложников

ХАМАС дал принципиальное согласие на освобождение как минимум 50 женщин, удерживаемых в качестве заложниц в секторе Газа. Как сообщил в беседе с The Washington Post дипломат, знакомый с ходом переговоров, в ответ от Израиля требуют установить паузу в боевых действиях на 3–5 дней, увеличить гуманитарную помощь Газе и освободить некоторое количество женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах.

Израиль сейчас рассматривает представленное предложение. Лица, знакомые с переговорами, предупредили, что обсуждаемые сейчас договоренности могут и не привести к результатам. Схема согласована лишь «в общих чертах», отметил собеседник издания. «Мы должны получить ответ сегодня», — считает он.

Если израильтяне согласятся, заложников отпустят быстро. Если предложение будет отвергнуто, дипломаты вернутся к переговорам.

15 ноября Совет Безопасности ООН принял резолюцию с призывом к срочным и продолжительным гуманитарным паузам для беспрепятственной доставки в эксклав воды, электроэнергии, топлива, продовольствия и медикаментов.