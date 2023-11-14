Российского генерала и его супругу нашли мертвыми

Бывшего командующего 6-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны генерал-лейтенанта Владимира Свиридова нашли мертвым в собственном доме в Ставропольском крае, пишут российские СМИ со ссылкой на источники.

Российские СМИ сообщают, что тела были обнаружены днем 15 ноября, они лежали рядом в постели. 68-летний генерал и его 72-летняя жена жили в доме на территории поселка Анджиевский, который относится к городу Минеральные Воды. Сообщается, что они умерли неделю назад, признаков насильственной смерти не обнаружено.

По одной из версий, они могли погибнуть от отравления угарным газом, но специалисты местного Горгаза после проведения замеров не обнаружили в доме превышения нормы угарного газа.