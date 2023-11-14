В память о «Муровском орле» Рагуфе Оруджеве спустя четыре года…

Сегодня в Бакинском дворце спорта стартовал международный турнир по дзюдо памяти шехида Рагуфа Оруджева - легендарного разведчика, полковник-лейтенанта, погибшего в ходе апрельских боев 2016 года.

После 4-летнего перерыва, связанного с пандемией, «Кубок Рагуфа Оруджева» проводится вновь. В нем принимают участие спортсмены в возрасте до 20 лет.

В турнире, помимо азербайджанских дзюдоистов, принимают участие представители Турции, Грузии, Казахстана, Таджикистана, Чехии и России (Дагестан). Всего около 200 спортсменов.

Организатором соревнования является Azman Holding при поддержке Министерства молодежи и спорта и Федерации дзюдо Азербайджана. Впервые турнир памяти Рагуфа Оруджева был проведен в 2017 году. Инициатором проведения является основатель Judo Club 2012, член Исполкома Федерации, президент Федерации ветеранов дзюдо Азербайджана, победитель и призер чемпионатов мира и Европы среди ветеранов Азер Аскеров.

Если в предыдущие три раза турнир состоял из командных соревнований, то на этот раз по рекомендации Федерации дзюдо Азербайджана было принято решение провести индивидуальные состязания.

Рагуф Оруджев родился 12 июля 1972 года в селе Джинли Агдамского района. Воинскую службу начал в 1990 году в Узбекистане в рядах советской армии. Начало боевых действий со стороны армянских сепаратистов побудило его вернуться в родной Агдам, где в феврале 1992 года он вступил в батальон самообороны. Здесь он участвовал в активных боевых действиях, дважды был ранен.

В июне 1993 года в ходе атаки армян на село Джинли погибли мать и дядя Рагуфа. В том же году он поступил в Высшую военную школу в Баку, а в 1995 году получил звание младшего лейтенанта и был назначен командиром разведки в воинской части на Муровдаге.

В 1995 году его разведгруппа, проникнув в тылы врага, взяла в плен трех армян. За свою отвагу Рагуф получил прозвище «Муровский орел». В дальнейшем он продолжал служить в прифронтовой зоне, занимал должности начальника штаба, командира бригады и др.

Рагуф Оруджев погиб 4 апреля 2016 года.