Израиль мощно ударил по «Хезболле» видео

Израильские военные самолеты атаковали несколько целей "Хезболлы" в Ливане, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Цели включают в себя несколько позиций, используемых бойцами "Хезболлы".

ЦАХАЛ также сообщает о нейтрализации боевика "Хезболлы", который действовал вдоль границы напротив израильского города Шломи.

Израильская армия публикует кадры ударов.