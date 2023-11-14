Израиль мощно ударил по «Хезболле» видео
Израильские военные самолеты атаковали несколько целей "Хезболлы" в Ливане, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Цели включают в себя несколько позиций, используемых бойцами "Хезболлы".
ЦАХАЛ также сообщает о нейтрализации боевика "Хезболлы", который действовал вдоль границы напротив израильского города Шломи.
Израильская армия публикует кадры ударов.
לפני זמן קצר מטוסי קרב השלימו תקיפת מטרות טרור של ארגון חיזבאללה בשטח לבנון.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 16, 2023
בין המטרות שנתקפו, מספר עמדות צבאיות בהם פעלו מחבלי הארגון.
כמו כן, לפני זמן קצר כוחות צה"ל תקפו מחבל שפעל בשטח לבנון, סמוך למרחב שלומי. pic.twitter.com/1PtABt0hHQ