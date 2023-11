Какие темы обсудят в первый день крупнейшего инновационного саммита региона?

В рамках раздела финансовых технологий выступят основатель компании Pollinate International Аластер Люкис (CBE) и руководитель платежных систем Bank of Israel Одед Саломи. Кроме них, представители руководства Kapital Bank, заместитель исполнительного директора Halyk Bank из Казахстана Жумабек Мамутов и директор по инновациям OTP Bank Андраш Фишер также обсудят банковские практики и необанкинг. Главный управляющий данными UnionBank of the Philippines Дэвид Хардун поделится своими знаниями о роли искусственного интеллекта в этой области.

Стоит отметить, что первый день саммита начнется с презентации сооснователя Apple Стива Возняка.

В вертикали телекоммуникаций выступят генеральный директор Bakcell Клаус Мюллер, генеральный директор Kcell из Казахстана Асхат Узбеков и аналитик Verizon доктор Ансар Кассим.

Модератором панели выступит директор по стратегическим связям GSMA Таир Исмаилов.

Первый день саммита не ограничится только выступлениями спикеров. В этот день стартапы также представят свои идеи участникам, а также пройдут обучающие семинары под руководством мировых экспертов.

Отметим, что для удобства участников саммита предусмотрено использование платформы Brella. Благодаря этому приложению каждый, кто посетит саммит, получит возможность ознакомиться с повесткой дня, запланировать встречи с другими гостями и быть в курсе событий на протяжении всего мероприятия.

Для участия в InMerge Innovation Summit можно приобрести билеты по сниженной цене, посетив официальный сайт www.inmerge.az (https://www.inmerge.az/).