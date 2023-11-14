Порт в Газе взят под оперативный контроль Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 16 ноября сообщила армейская пресс-служба.

В последние дни в ходе совместной операции военнослужащие 188-й бронетанковой бригады и 13-й флотилии взяли под оперативный контроль гавань сектора Газа, которую контролировала террористическая организация ХАМАС.

По информации пресс-службы, было разрушено десять туннелей и уничтожено десять боевиков. Все постройки на территории гавани были очищены.

В ЦАХАЛ сообщили, что ХАМАС использовал гавань в качестве тренировочной базы военно-морских сил коммандос для планирования и осуществления морских террористических атак. Под прикрытием гражданского порта ХАМАС использовал этот район для тренировок и проведения террористических атак, используя гражданские суда.