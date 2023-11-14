В России в воинской части сгорели склады с оружием

На территории воинской части, расположенной в рабочем поселке Котлубань Городищенского района Волгоградской области РФ, в ночь на 16 ноября вспыхнул пожар. The Insider передает, что огонь охватил склады с оружием. На опубликованных видео видны взрывы. Потушить огонь удалось примерно к пяти утра.

«Пострадавших среди гражданского населения нет, разрушения инфраструктуры поселка не последовало, эвакуация не потребовалась», — пишет издание. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также заявил, что ни пострадавших, ни повреждений гражданских объектов нет.

Telegram-канал Baza утверждает, что с территории воинской части эвакуировали более 600 человек, в том числе троих детей.