МИД отмечает, что О’Брайен, комментируя последнюю ситуацию в регионе и обстоятельства, которые привели к контртеррористическим мероприятиям 19-20 сентября со стороны Азербайджана, проигнорировал основную проблему, которая привела к действиям Азербайджана, а именно незаконное размещение более 10 тыс. вооруженных сил Армении вопреки нормам и принципам международного права и Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года. Кроме того, азербайджанская сторона неоднократно заявляла на всех встречах, включая встречи с американской стороной, что упомянутые силы являются источником угрозы в регионе и призвала к немедленному выводу этих сил.

«Мы рассматриваем слушания и сделанные замечания как удар по азербайджано-американским отношениям в двустороннем и многостороннем форматах. Беспочвенные обвинения, озвученные в адрес Азербайджана, неуместны и подрывают мир и безопасность в регионе», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Министерство иностранных дел Азербайджана отреагировало на заявления помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии на заседании Комитета по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США.

Более того, продолжает МИД, американская сторона, упоминая о важности продвижения мирного процесса, забывает упомянуть, что в течение более двух месяцев Армения не отвечает на предложения Азербайджана о мирном соглашении, тем самым задерживая процесс. Несмотря на то что именно Азербайджан инициировал мирный процесс с основными принципами и необходимостью подписания мирного соглашения, включая необходимость демаркации и разграничения границ и открытия коммуникационных линий, помощник госсекретаря воздержался от того, чтобы отметить, что усилия в этих областях были подорваны и сорваны Арменией за последние три года. В отличие от Армении, Азербайджан всегда уважал суверенитет и территориальную целостность Армении, что также было подтверждено на встрече в Праге 6 октября 2022 года.

Азербайджан не только после 44-дневной войны 2020 года, но и на протяжении почти 30 лет оккупации своих территорий придерживался норм и принципов международного права и мирного процесса. Напротив, американская сторона, будучи посредником, никогда не призывала Армению, как агрессора и дестабилизирующий источник в регионе, действовать в соответствии с международным правом, вывести войска с территорий Азербайджана и прекратить оккупацию, что также возлагает ответственность на американскую сторону. Кроме того, это также вина американской стороны, что она не предотвратила двойные стандарты, будучи стороной, поддерживающей сепаратистский режим, была единственной страной, которая официально финансировала этот режим и регулярно облегчала визиты их представителей и встречи с чиновниками в Соединенных Штатах.

США, не являющиеся страной региона, своими шагами и заявлениями наносят удар по усилиям стран региона по обеспечению транспортной безопасности. Американской стороне хорошо известно, что невыполнение Арменией своих обязательств, вытекающих из пункта трехстороннего заявления 2020 года, подтолкнуло Азербайджан к принятию решения о строительстве альтернативных дорог. Согласование порядка прокладки линий связи с соседними государствами, в том числе с Ираном, по маршруту в Нахчыванскую Автономную республику, является суверенным правом Азербайджана. На этом фоне Азербайджан еще раз подтверждает приоритет формата «3+2» (Азербайджан – Армения – Турция - Россия - Иран) для безопасности региона. В этом контексте неуместен любой комментарий, который ставит под угрозу упомянутые усилия.

Что касается комментария Джеймса О'Брайена по вопросу временного приостановления исполнения 907-й поправки, то, похоже, американская сторона вновь повторяет ошибку, допущенную в 1992 году в отношении Азербайджана, который подвергся санкциям, несмотря на то, что стал жертвой агрессии и оккупации.

После терактов 11 сентября 2001 года, когда Азербайджан поддержал усилия США по борьбе с терроризмом, в том же году американская сторона приняла решение временно приостановить исполнение 907-й поправки.

Именно Азербайджан протянул руку помощи американской стороне, открыв маршруты воздушного пространства и логистические возможности, такие как Северная распределительная сеть.

Одним из первых государств бок о бок с американской стороной в Афганистане был именно Азербайджан. Азербайджан в то же время стал последней страной-партнером, покинувшей Афганистан.

Однако получается, что американская сторона всегда считала поддержку Азербайджана временной, но не стоит забывать, что история может повториться. Такой безрассудный поступок американской стороны по вопросу временного приостановления исполнения 907-й поправки – злонамеренный шаг против Азербайджана.

Кроме того, фраза «применение силы Азербайджаном подорвало доверие и вызвало сомнения в приверженности Баку всеобъемлющему миру с Арменией» не имеет никакой ценности, учитывая, что жертвой почти 30-летней агрессии и применения силы стал именно Азербайджан. Азербайджан в соответствии со статьей 51 Устава ООН еще раз подчеркивает, что имеет законное право использовать силу для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.