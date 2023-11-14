AZAL, Бюро по туризму и China Tourism Group подписали меморандум о взаимопонимании

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму при Государственном агентстве по туризму и China Tourism Group 15 ноября в Пекине подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сфере туризма.

Меморандум предусматривает ряд важных мероприятий, включая разработку новых туристических продуктов в Азербайджане, их продвижение, организацию разнообразных мероприятий как в онлайн, так и в офлайн-форматах и другие совместные действия.

Согласно сообщению пресс-службы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», в церемонии подписания приняли участие первый заместитель исполнительного директора авиакомпании AZAL Назим Самедов, генеральный исполнительный директор Азербайджанского Бюро по туризму Флориан Зенгстшмид, заместитель генерального директора China Tourism Group Ван Ченчен и другие официальные лица.

«Инициатива внесет свой вклад в развитие туризма и увеличение туристического потока между Азербайджаном и Китаем. AZAL является одним из динамично развивающихся авиаперевозчиков в мире с современным парком воздушных судов и постоянно расширяет свою маршрутную сеть. Так, авиакомпания планирует в декабре начать полеты в столицу Китая Пекин. Помимо этого, AZAL стремится к расширению своих направлений в Китае в будущем», — отметил первый заместитель исполнительного директора AZAL Назим Самедов.

В своей речи Флориан Зенгстшмид отметил широкий потенциал Китая в сфере выездного туризма и подчеркнул, что подписанный меморандум будет способствовать дальнейшему увеличению числа граждан Китая, посещающих Азербайджан.

«В период с января по октябрь 2023 года число китайских путешественников составило 20 469 человек, что представляет собой семикратный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил он.

Зенгстшмид подчеркнул, что эти цифры свидетельствуют об особом интересе китайских туристов к Азербайджану.