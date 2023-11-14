Баку не будет принимать высших лиц США

Баку считает нецелесообразным возможность визитов США на высоком уровне в Азербайджан. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства Азербайджана относительно необоснованных, односторонних и предвзятых заявлений помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена, высказанных на слушаниях подкомитета Комитета по внешним связям Палаты представителей Конгресса 15 ноября.

«Что касается переноса американской стороной двусторонних встреч и контактов на высоком уровне, инициированных США в отношении Азербайджана, и заявления о том, что «наши двусторонние отношения не могут быть такими, как раньше», следует отметить, что отношения не могут быть односторонними. Тот же подход в равной степени будет применен и Азербайджаном. В таких обстоятельствах считаем нецелесообразным возможность визитов США на высоком уровне в Азербайджан.

Более того, такой односторонний подход США может привести к потере их посреднической роли. В этих условиях важно отметить, что не считаем возможным проведение встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении 20 ноября 2023 года в Вашингтоне.

Нормы и принципы международного права всегда были приоритетом во внешней политике Азербайджана. Азербайджан всегда будет действовать в соответствии со своими международными обязательствами. В то же время Азербайджан будет решительно и адекватно реагировать на все негативные шаги, противоречащие его национальным интересам», - говорится в комментарии МИД Азербайджана.