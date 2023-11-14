Губаду Ибадоглу продлили арест

Суд Наримановского района Баку продлил срок ареста председателя Партии демократии и благоденствия Азербайджана Губада Ибадоглу на три месяца.

В Наримановском районном суде в отношении Губада Ибадоглу ранее была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 26 дней. Ему предъявлено обвинение по статье 204.3.1 (изготовление в целях сбыта, а также приобретение или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или иностранной валюты, либо ценных бумаг в иностранной валюте организованной группой) УК Азербайджана. Затем в дело была добавлена новая статья 167-3.1 (изготовление, хранение или распространение религиозных экстремистских материалов).