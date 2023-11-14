Азербайджан отказался от встречи с Арменией в Вашингтоне

Баку отказался от встречи, которая должна была состояться 20 ноября 2023 года в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства Азербайджана относительно необоснованных, односторонних и предвзятых заявлений помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена, высказанных на слушаниях подкомитета Комитета по внешним связям Палаты представителей Конгресса США 15 ноября.

В комментарии отмечается, что односторонние и предвзятые заявления помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена являются «бесполезными, необоснованными и неприемлемыми».

«Такой односторонний подход может привести к тому, что США утратят свою роль посредника. Важно отметить, что в этих условиях мы не считаем возможным проведение предлагаемой встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении 20 ноября 2023 года в Вашингтоне», – говорится в комментарии МИД.