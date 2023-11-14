ВОЗ назвала одиночество глобальной угрозой для здоровья людей
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила одиночество серьезной глобальной угрозой здоровью. Главный хирург США заявил, что его влияние на риск смертности эквивалентно курению 15 сигарет в день. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
ВОЗ создала международную комиссию по этой проблеме. Ею руководят главный хирург США Вивек Мурти и дипломат Африканского союза по вопросам молодежи Чидо Мпемба. Также в состав комиссии вошли еще 11 правозащитников и чиновников.
Проблема одиночества обострилась из-за пандемии COVID-19. Пандемия приостановила экономическую и социальную активность людей, поэтому уровень одиночества повысился. «Одиночество не знает границ и становится глобальной проблемой общественного здоровья, влияющей на все аспекты здоровья, благосостояния и развития. Социальная изоляция не знает ни возраста, ни границ», - отметила Чидо Мпемба.
Мурти озвучил данные, согласно которым каждый четвертый пожилой человек в мире ощущает социальную изоляцию. Исследования показывают, что от 5% до 15% подростков являются одинокими. В Африке таких насчитывается 12,7%, в Европе – 5,3%.