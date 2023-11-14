Иранская принцесса Ясмин Пехлеви, супруга принца Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, приняла 14 ноября участие в вашингтонском марше за Израиль и против антисемитизма, пишет издание Iran International.

Публикация проиллюстрирована фотографией Ясмин Пехлеви с двумя флагами в руке – большим флагом Ирана шахского периода (до исламской революции 1979 года) и маленьким флагом Израиля.