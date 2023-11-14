Азербайджан признал только один формат: Турция – Россия – Иран

Согласование порядка прокладки линий связи с соседними государствами, в том числе с Ираном, по маршруту в Нахчыванскую Автономную Республику является суверенным правом Баку, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«На этом фоне Азербайджан еще раз подтверждает приоритет формата «3+2» (Азербайджан – Армения – Турция – Россия – Иран) для безопасности региона. В этом контексте неуместен любой комментарий, который ставит под угрозу упомянутые усилия», – отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Несмотря на то что формат «3+3» подразумевает участие Грузии (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия, Турция), Тбилиси ни разу не принимал участие во встречах в данном формате. 22 октября этого года МИД Грузии отказался от встречи министров иностранных дел в вышеупомянутом формате, которая состоялась в Тегеране. Грузия также не участвовала в первой встрече в формате «3+3», прошедшей в Москве в 2022 году.