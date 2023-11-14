В Баку задержаны члены банды, занимавшейся сбытом фальшивых долларовых купюр.

Как сообщили в МВД, в 3-й отдел полиции Хазарского РУП обратился житель бакинского поселка Бина и сообщил, что 10 ноября неизвестный расплатился за покупки в его магазине на территории поселка 21 фальшивой 100-долларовой купюрой.

В результате оперативных мероприятий сотрудники отдела задержали ранее судимых Гюльнару Эйнуллаеву (1981 г.р.), Самира Фатуллаева (1990 г.р.) и Али Гамидова (1999 г.р.). В ходе досмотра у Самира Фатуллаева было изъято 14 поддельных купюр достоинством 100 долларов.

По факту продолжается расследование.