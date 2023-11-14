AQTA усиливает контроль за донерными фото
Агентство пищевой безопасности (AQTA) расширило масштаб контрольных мероприятий, проводимых в учреждениях, где готовится донер.
Агентство продолжает проводить мероприятия в рамках законодательства для обеспечения пищевой безопасности и защиты прав потребителей на территории Азербайджана. В рамках этих мероприятий в течение 9 месяцев 2023 года были проведены проверки в 12 торговых точках по производству шаурмы, включая 8 плановых и 4 внеплановых, а также в 90 заведениях общепита, где готовится донер, включая 54 плановых и 36 внеплановых.
Во время проверок были выявлены недостатки в 11 торговых точках по производству шаурмы и 82 заведениях общепита, где готовится донер. По трем торговым точкам по производству шаурмы принято решение о запрете производства и продажи продукции, в трех - о приостановлении продаж.
Кроме того, в отношении 11 ответственных лиц этих торговых точек применены административные меры, предупреждающие подобные действия. В одном учреждении не было выявлено нарушений, поэтому результат проверки был признан удовлетворительным.
В заведениях общепита, где готовится донер, в отношении трех из них принято ограничительное решение о приостановлении работы и предоставлении услуг, в отношении 27 - о приостановлении и запрете продажи продукции, в отношении 26 - о временном отстранении от работы персонала.
Кроме того, в отношении 82 ответственных лиц этих заведений применены административные предупреждающие меры. В 8 учреждениях не было выявлено нарушений, поэтому результат проверки был признан удовлетворительным.
Во время проверок были выявлены такие нарушения, как незаконная деятельность объектов пищевой промышленности без регистрации в системе безопасности пищи, отсутствие сопроводительных документов (акт экспертизы, ветеринарное свидетельство, выписка) на мясо для шаурмы, невыполнение принципа технологической последовательности в учреждениях, где готовится шаурма, хранение сырья, используемого для приготовления донера, без соблюдения температурного режима, продажа приготовленного донера без соблюдения температурного режима, использование сырья неизвестного происхождения, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние учреждения, отсутствие условий для соблюдения работниками гигиенических требований и их не прохождение первичного и периодического медицинского осмотра, отсутствие в учреждениях работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
Отметим, что в рамках выполнения «Плана мультимониторинга» из донера, приготовленного в донерных, действующих в Азербайджане, было взято 193 образца и представлено для исследования в соответствующие лаборатории Института пищевой безопасности Азербайджана. По результатам анализа образцов 181 продукт соответствовал требованиям нормативных документов, в 12 продуктах были выявлены нарушения. В отношении учреждений, производящих продукт, в котором были выявлены нарушения, приняты необходимые меры в рамках законодательства.
«Просим потребителей сообщать в Call-Center 1003 Агентства о случаях, с которыми они столкнулись в сфере пищевых продуктов и которые их беспокоят. На все обращения будем немедленно реагировать, обеспечено проведение необходимых мер в соответствии с законодательством», – говорится в сообщении AQTA.