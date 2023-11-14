Агентство продолжает проводить мероприятия в рамках законодательства для обеспечения пищевой безопасности и защиты прав потребителей на территории Азербайджана. В рамках этих мероприятий в течение 9 месяцев 2023 года были проведены проверки в 12 торговых точках по производству шаурмы, включая 8 плановых и 4 внеплановых, а также в 90 заведениях общепита, где готовится донер, включая 54 плановых и 36 внеплановых.

Во время проверок были выявлены недостатки в 11 торговых точках по производству шаурмы и 82 заведениях общепита, где готовится донер. По трем торговым точкам по производству шаурмы принято решение о запрете производства и продажи продукции, в трех - о приостановлении продаж.

Кроме того, в отношении 11 ответственных лиц этих торговых точек применены административные меры, предупреждающие подобные действия. В одном учреждении не было выявлено нарушений, поэтому результат проверки был признан удовлетворительным.

В заведениях общепита, где готовится донер, в отношении трех из них принято ограничительное решение о приостановлении работы и предоставлении услуг, в отношении 27 - о приостановлении и запрете продажи продукции, в отношении 26 - о временном отстранении от работы персонала.