Турция пообещала Азербайджану не убирать братское плечо

Появились новые возможности для установления устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией, заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер во время своего выступления в парламенте страны.

«Мы надеемся, что Армения, поняв это, будет действовать осознанно. Как и ранее, мы и впредь будем поддерживать Азербайджан, руководствуясь концепцией «Одна нация, два государства».