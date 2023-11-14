Премьер-министр Азербайджана Али Асадов сегодня принял руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) Сергея Данкверта, сообщили в пресс-службе Кабмина.

На встрече, как сообщается, было отмечено всестороннее развитие азербайджано-российских взаимоотношений, в частности, расширение торгово-экономического сотрудничества.

С удовлетворением был подчеркнут высокий уровень двустороннего сотрудничества между Агентством пищевой безопасности Азербайджана и Россельхознадзором.

Отмечено, что прошедший период ознаменовался конструктивным решением ряда серьезных задач по выстраиванию эффективной системы контроля за торговыми потоками, что способствовало наращиванию взаимной торговли.

Положительно расценен рост взаимной торговли более чем на 20% за 10 месяцев текущего года.

С удовлетворением подчеркнуто, что в 2023 году экспорт сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки из Азербайджана в Россию по сравнению с 2022 годом в стоимостном выражении вырос более чем на 15%.

Положительно расценены совместные шаги по оптимизации контрольных процессов при взаимных поставках.

В частности, стороны приветствовали договоренность об упрощении процедуры контроля импорта при ввозе ряда сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию.

Это стало возможным благодаря совместным мерам, которые привели к значительному снижению в текущем году количества выявленных вредителей в экспортируемой в Россию продукции по сравнению с предыдущими годами.

Стороны выразили удовлетворение продвижением процесса признания эквивалентности систем надзора в обеих странах.

На встрече были также обсуждены вопросы сотрудничества по борьбе и профилактике трансграничных болезней животных.

Отмечена важность сегодняшнего подписания Агентством пищевой безопасности и Россельхознадзором Протокола о совместных мерах по борьбе с трансграничными болезнями животных.

На встрече также присутствовал посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов.