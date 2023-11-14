Согласно поручению президента Ильхама Алиева, продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в обновленный Лачин. 16 ноября очередная автоколонна прибыла в село Забух Лачинского района.

В родное село вернулись 25 семей, таким образом, на малую родину вернулись еще 94 человека.

Спустя 31 год возвратившиеся в родное село забухцы не скрывали слез радости.

На сегодняшний день обеспечено постоянное проживание в селе Забух 46 семей, всего 188 человек. В новых домах, построенных для жителей села Забух по поручению главы государства, созданы все необходимые условия.