BP уходит из Турции. Спустя 111 лет

Petrol Ofisi, принадлежащая Vitol Group (швейцарско-нидерландская компания, специализирующаяся на торговле нефтью и нефтепродуктами), согласилась купить автозаправочные станции британского нефтяного гиганта BP в Турции, сообщает Bloomberg.

После заключения сделки Petrol Ofisi расширит свою турецкую розничную сеть на 770 станций – до более чем 2 700 объектов. Сделка, которая, как ожидают компании, получит одобрение регулирующих органов в 2024 году, также включает долю BP в нефтяном терминале ATAS Anadolu Tasfiyehanesi. Условия приобретения не разглашаются.

Ранее в этом году компания купила контрольный пакет акций южноафриканской Engen Ltd. и объединит компанию со своим бизнесом Vivo Energy, который работает в странах Африки к югу от Сахары. В Австралии Vitol Group является крупнейшим акционером Viva Energy, которая управляет торговыми площадками под брендом Shell, а также нефтеперерабатывающим заводом.

«Учитывая молодое население и потенциал роста, мы верим в будущее Турции», - заявил, комментируя покупку, член исполнительного совета Vitol Крис Бейк, который также является председателем Petrol Ofisi.

Доля в терминале ATAS также придает трейдеру дополнительный вес на региональных нефтяных рынках; Vitol является крупным покупателем сырой нефти, которая поступает в Черное море по трубопроводу Каспийский Трубопроводный Консорциум (КТК).

В отдельном заявлении BP по поводу сделки сообщается, что данное решение последовало за стратегическим пересмотром топливного бизнеса компании в Турции, подробности не указаны. Другие операции BP в Турции, включая Castrol, трубопроводы BTC и TANAP, не являются частью сделки.

BP осуществляет деятельность в Турции с 1912 года.