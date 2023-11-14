Генсек ОТГ о значении Азербайджана в глобальной логистике

Азербайджан важный игрок в области глобальной логистики и транспорта. Об этом заявил генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев на проходящей в Зангилане международной научно-практической конференции на тему «Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана».

По его словам, эти территории являются одним из важных транспортных маршрутов, а Азербайджан - одним из основных игроков в сфере глобальной логистики и транспорта. Транспортные вопросы в числе приоритетных для тюркских государств. Основной целью международной конференции, по словам генсека, является развитие транспортно-транзитного сотрудничества и устранение трудностей.

Генеральный секретарь отметил, что Зангезурский коридор также создаст новые возможности для региона, что обеспечит социально-экономические и геополитические выгоды для всех.