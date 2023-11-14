ОАЭ поможет Газе с водой

Власти ОАЭ объявили о намерении построить три завода по опреснению воды в секторе Газа. Как сообщает Times of Israel со ссылкой на эмиратское государственное информационное агентство WAM, заводы будут построены на юге сектора Газа.

«Производственная мощность каждого завода составит 200 тыс. галлонов в день, а общая - 600 тыс. галлонов (около 2,3 млн литров), что позволит ежедневно обеспечивать 300 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Агентство не указывает, сколько времени потребуется для ввода заводов в эксплуатацию.

Проблема питьевой воды довольно остро стоит для жителей палестинского анклава. Собственных разработанных источников пресной воды в Газе очень мало, опреснители морской воды, оставленные израильтянами после ухода из сектора в 2005 году, или были разрушены, или пришли в негодность, а многие водопроводные трубы были использованы для изготовления ракет.

Почти вся вода для сектора поставлялась Израилем, но после кровавого нападения из сектора Газа 7 октября подача воды из Израиля была прекращена.

Позже власти Израиля объявили, что возобнавляют подачу воды в Газу по двум из трех магистральных трубопроводов.