Евро-2024: возьмет ли Азербайджан реванш у Швеции?

Сегодня в 21:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется отборочный матч чемпионата Европы-2024 между сборными Азербайджана и Швеции.

Главным арбитром матча будет швейцарка Эстер Штаубли.

Напомним, в марте в Стокгольме подопечные Джанни Де Бьязи проиграли 0:5.

Сборным Азербайджана и Швеции осталось провести по два матча в отборочном турнире. У Швеции 7 очков, и она занимает 3-е место. У Азербайджана 4 очка. Мы располагаемся на 4-й ступени. У нашей команды есть лишь теоретические шансы на то, чтобы опередить шведов в турнирной таблице.

При этом любопытный факт: если у сборной Швеции нет вообще никаких шансов пробиться на Евро-2024, то национальная команда Азербайджана все еще может попасть в плей-офф за выход в финальную стадию. Правда, шансы у нас весьма сомнительные.

Также сегодня в нашей отборочной группе состоится матч Эстония – Австрия.

Бельгия и Австрия обеспечили себе путевки на Евро-2024.

Для сборной Азербайджана это последний домашний отборочный матч в нынешнем цикле. 19 ноября наша команда завершит квалификацию игрой в Брюсселе с Бельгией.

Турнирное положение:

1. Бельгия – 17 очков (7 матчей)

2. Австрия – 16 (7)

3. Швеция – 7 (6)

4. Азербайджан – 4 (6)

5. Эстония – 1 (6).