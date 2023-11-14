Азербайджанские военные в Турции
Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных учениях «Doğu Akdeniz-2023». Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
В соответствии с планом военного сотрудничества между Министерствами обороны Азербайджана и Турции, группа личного состава отряда морского спецназа ВМС Азербайджана находится в Турецкой Республике для участия в международных учениях «Doğu Akdeniz-2023», запланированных в городе Мармарис.
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