Азербайджанские военные в Турции

Азербайджанские военнослужащие примут участие в международных учениях «Doğu Akdeniz-2023». Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В соответствии с планом военного сотрудничества между Министерствами обороны Азербайджана и Турции, группа личного состава отряда морского спецназа ВМС Азербайджана находится в Турецкой Республике для участия в международных учениях «Doğu Akdeniz-2023», запланированных в городе Мармарис.