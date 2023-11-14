Матвиенко оценила роль Запада в конфликте Азербайджана и Армении

Западные государства были настроены только на разжигание конфликта между Азербайджаном и Арменией. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой, передает ТАСС.

"Россия, вы знаете, с первых шагов всегда принимала самое активное участие в том, чтобы Южный Кавказ был стабильным и мирным. Для нас это очень важно. Мы видим, что западные государства были настроены только на разжигание конфликта, мы не видели позитивных шагов в продвижении мирной повестки. На Азербайджан оказывалось давление на самых разных площадках, ни к чему хорошему это не приведет", — сказала Матвиенко.

При этом она отметила, что российско-азербайджанские отношения развиваются по нарастающей, а президенты двух стран находятся в постоянном контакте.

"Безусловно, соглашение о наших союзнических отношениях - это был важный шаг и решение наших президентов. Это придало новые качества и перспективы развитию наших двусторонних связей. Сегодня уже обсуждаются вопросы крупных инфраструктурных, межрегиональных, межгосударственных проектов с участием России и Азербайджана", — заключила Матвиенко.