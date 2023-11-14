Турция отложила рассмотрение заявки Швеции в НАТО

В Комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции было принято решение о переносе обсуждений законопроекта о присоединение Швеции к НАТО, передает TRT Haber.

Заседание состоялось под председательством главы комиссии Фуата Октая. В повестку были внесены семь международных соглашений и документов, требующих согласования, в том числе протокол о вступлении Швеции в НАТО.

Решений по этим документам принято не было, отмечает телеканал. По данным турецких СМИ, дата нового раунда обсуждений будет определена позже.