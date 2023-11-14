«Ени Азербайджан» привлекает молодежь и обсуждает актуальные вопросы

Сулейманов отметил значимые достижения партии, основанной 21 ноября 1992 года в Нахчыване под руководством Гейдара Алиева, и подчеркнул влияние ПЕА в обществе и в развитии страны под руководством президента Ильхама Алиева. Гуладдин Дадашов подчеркнул, что деятельность "Азерконтракт" соответствует принципам ПЕА и сообщил, что 18 сотрудников компании подали заявления на вступление в ПЕА, преимущественно из молодого поколения.

По итогам голосования Гуладдин Дадашов был избран председателем территориальной партийной организации ПЕА, расположенной в Насиминском районе, а Судаба Джафарова - заместителем. Заявления 18 сотрудников о вступлении в партию были приняты.

В конце заседания Дадашов поблагодарил за оказанное доверие. Рашад Вахидов, один из молодых людей, подавших заявку на членство в ПЕА, выразил поддержку деятельности партии и политики президента Ильхама Алиева, подчеркнув, что для молодежи является честью быть членами ПЕА.