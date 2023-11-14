В Армении приостановили передачу учебников на русском языке

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении приостановило процесс передачи учебников на русском языке в школы республики под предлогом необходимости их экспертизы. Как передает ТАСС, об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

"11 ноября учебники были доставлены в республику, началась их раздача в школы, где они очень востребованы. С большим недоумением узнал, что Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения приостановило этот процесс под предлогом необходимости проведения экспертизы учебных материалов. Особенно странным выглядит тот факт, что армянские коллеги сами направляли нам конкретный перечень необходимых учебников", — написал сенатор в Telegram-канале.

Он напомнил, что России удалось изыскать дополнительные бюджетные средства на приобретение и безвозмездную передачу более 50 тыс. учебников школам Армении с обучением на русском языке. Решение было принято после неоднократных обращений армянских депутатов на заседаниях двусторонней межпарламентской комиссии и при непосредственной поддержке руководства Совета Федерации. Воробьев выразил сожаление в связи с тем, что "от таких недальновидных политических интриг в первую очередь страдают простые мальчишки и девчонки братского армянского народа".

"Наша делегация в Бишкеке (принимающая участие в осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ - прим.) подняла этот вопрос перед вице-спикером армянского парламента. Надеемся, что все препятствия будут устранены в ближайшее время", — отметил вице-спикер Совфеда.