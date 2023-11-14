Сенат США принял «Акт о защите Армении 2023 года».

Сенаторы проголосовали за документ, который не позволяет президенту США обойти 907-ю поправку к «Закону о поддержке свободы» и таким образом запрещает военную помощь Азербайджану.

Если предложенный проект закона будет одобрен Палатой представителей и подписан президентом США, то президенту будет запрещено обходить действие 907-й поправки для оказания военной и финансовой помощи Азербайджану из федерального бюджета на 2024–2025 годы.

907-я поправка, принятая в 1992 году, запрещает правительству США оказывать помощь официальным структурам Азербайджана. Начиная с 2002 года, президенты США приостанавливали действие этой поправки на ежегодной основе, используя полномочия, предоставленные им Конгрессом в 2001 году.