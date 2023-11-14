Напряжение между Турцией и Израилем нарастает

"В ходе совместной операции, проведенной за последние несколько дней, солдаты взяли под оперативный контроль порт Газы, контролируемый ХАМАС, — заявила израильская армия. - Все здания в районе порта были зачищены".

Израильские военные разрушили мемориал мучеников "Мави Мармара" в порту Газы. Как передает агентство Anadolu, об этом сообщила в четверг армия Израиля.

В мае 2010 года израильский спецназ напал на судно, которое направлялось к берегам Газы в составе международного гуманитарного конвоя "Флотилия свободы".

В ответ на этот инцидент Турция потребовала от Израиля официальных извинений, компенсации для семей погибших и снятия блокады Газы.

В 2013 году израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил сожаление в связи с этим инцидентом тогдашнему премьер-министру и нынешнему президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Помимо выплаты компенсации, Израиль согласился на присутствие Турции в качестве гуманитарного посредника в секторе Газа.