В России обрушилось здание
В Астрахани обрушилась часть жилого дома, передают российские СМИ.
Пятиэтажное здание стоит на Привокзальной площади. На месте работают экстренные службы, о пострадавших и возможных жертвах не сообщается.
При этом в Главном управлении МЧС сообщили, что из дома эвакуировали более 200 человек, из них 37 детей.
Перед обрушением части дома в Астрахани поступила информация о появлении трещины в здании, отметили в ведомстве.
В России обрушилось здание pic.twitter.com/eKCGZqmA6E— Bellman13 (@Bellman138) November 16, 2023