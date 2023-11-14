В России обрушилось здание

В Астрахани обрушилась часть жилого дома, передают российские СМИ.

Пятиэтажное здание стоит на Привокзальной площади. На месте работают экстренные службы, о пострадавших и возможных жертвах не сообщается.

При этом в Главном управлении МЧС сообщили, что из дома эвакуировали более 200 человек, из них 37 детей.

Перед обрушением части дома в Астрахани поступила информация о появлении трещины в здании, отметили в ведомстве.