Экс-глава карабахских сепаратистов выступит перед комиссией

Комиссия по расследованию 44-дневной войны пригласила Самвела Шахраманяна, последнего руководителя карабахских сепаратистов, на свое заседание, пишут армянские СМИ.

Согласно информации армянских СМИ, Шахраманян изначально намеревался отклонить приглашение из-за негативных и оскорбительных комментариев в его адрес от главы временной парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны Андраника Кочаряна, но впоследствии изменил свое решение.

"Однако, придавая важность раскрытию дела, Шахраманян решил 24 ноября явиться в следственную комиссию, предоставить всю информацию о 44-дневной войне", — сообщают армянские СМИ.

Также стоит отметить, что премьер-министр Армении Никол Пашинян уже дважды принимал участие в заседаниях комиссии.