Канцлер Германии Олаф Шольц вряд ли согласится на запрос главы Турции Реджепа Эрдогана по поводу покупки истребителей Eurofighter Typhoon, поскольку напряженность в отношениях между странами растет из-за ряда вопросов. Об этом написало издание Bloomberg со ссылкой на слова турецких и немецких чиновников, знакомых с этим вопросом.

По словам собеседников, Эрдоган, по всей вероятности, попросит канцлера на встрече в Берлине 17 ноября снять запрет на продажу истребителей, необходимых ему для обновления устаревших военно-воздушных сил.

Ожидается, что он попросит не менее 20 истребителей Eurofighter Typhoon с возможностью удвоить это количество. Журналисты добавили, что Турция стремится заключить соглашение в ответ на приобретение Грецией истребителей Rafale.

Немецкие чиновники отметили, что Шольц не даст согласия из-за дипломатической напряженности между союзниками в НАТО по ряду причин, таких как приобретение страной систем ПВО у России, осуждение Турцией Израиля и задержки с ратификацией членства Швеции в НАТО.

Eurofighter Typhoon – многоцелевой истребитель четвертого поколения, стоящий на вооружении ВВС Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии и Саудовской Аравии. Германия производит Eurofighter в консорциуме с тремя другими странами. Консорциум Eurofighter GmbH, созданный в 1988 году для разработки и производства многоцелевого истребителя типа Typhoon, объединяет Европейское космическое агентство, британскую корпорацию BAE Systems и итальянскую аэрокосмическую группу Alenia/Finmeccanica.