В отношении Арестовича возбуждено уголовное дело

В отношении бывшего советника Офиса президента и блогера Алексея Арестовича возбуждено уголовное дело, сообщила народный депутат Украины Наталья Пипа.

«В отношении гражданина Арестовича возбуждено уголовное производство. Об этом меня известила Национальная полиция Украины, а я извещаю вас. Ждем скорейшего (однако сомнительного) возвращения разведчика на Украину», — написала Наталья Пипа у себя в соцсетях.

Стоит отметить, что недавно Арестович сообщил о намерении баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах.