Израиль завершил зачистку западной части Газы

Израильские военные завершили зачистку западной части города Газа, полностью контролируют этот район и переходят к следующей фазе операции в палестинском анклаве. Как передает The Times of Israel, об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант.

Галант заявил, что в ходе зачистки больницы "Аш-Шифа" военнослужащие Израиля обнаружили "значительные находки".

Он не уточнил, что именно было найдено в больнице.

"Операция продолжается, и она проводится точно, избирательно, но очень, очень решительно", — сказал он во время визита в командный центр 36-й дивизии.