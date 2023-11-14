Патрушев призвал готовиться к «мобилизационной экономике»

Главам российских регионов и руководству федеральных органов власти следует готовиться к мобилизации экономики. Как передает ТАСС, об этом в четверг заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Нужно «обеспечить формирование мобилизационных планов экономики субъектов РФ и муниципальных образований», сказал он, выступая в Воронеже на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе.

Патрушев поручил губернаторам и ответственным федеральным чиновникам «держать на личном контроле» выполнение этой задачи наряду с обеспечением безопасности критических объектов, включая их защиту от атак беспилотников.