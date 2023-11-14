Министерство финансов США объявило о санкциях против трех юридических лиц и заморозило активы трех нефтяных танкеров, перевозивших российскую нефть в нарушение установленного потолка цен в 60 долларов за баррель.

Как сообщает пресс-служба министерства, санкции касаются трех компаний из Объединенных Арабских Эмиратов – Kazan Shipping, Progress Shipping и Gallion Navigation, владеющих танкерами "Казань", "Лиговский проспект" и NS Century. Эти танкеры экспортировали российскую нефть по цене более 60 долларов за баррель, используя услуги американских компаний.

Ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил о намерении продолжить ограничения в отношении компаний и судов, уклоняющихся от ценового потолка.

В декабре 2022 года "Группа семи", Европейский Союз и Австралия ввели ограничения на экспорт российской нефти, запрещая западным компаниям транспортировать и страховать нефть, продаваемую выше установленного предела.

Тем не менее, из-за роста мировых цен на нефть значительная часть российской нефти торгуется по цене выше 60 долларов, ослабляя эффект санкций. Ранее на этой неделе Минфин США направил запросы владельцам около 100 судов, подозреваемых в нарушении установленного потолка цен.