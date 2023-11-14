По его словам, в организации нет дискуссий о потере интереса к Кавказскому региону или о выходе Армении из ОДКБ, и он подчеркнул: "Даже близко в мыслях ни у кого такого нет".

Армения пока не обращалась в ОДКБ с запросом о выходе из организации. Как уже передавал ранее haqqin.az, об этом сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

Тем временем политолог Грант Микаелян в беседе с The Insider прогнозирует, что Армения выйдет из пророссийских интеграционных объединений в ближайший год.

"Армения фактически уже не рассматривает себя как члена ОДКБ (...), официально заявила о цели выхода из этой организации," - сказал он, добавив, что армянское руководство стремится к внеблоковому статусу. Микаелян также отметил, что Россия не намерена сохранять отношения в текущем формате и применяет тактику давления на Армению.

"Россия начинает перенаправлять торговые потоки, усложняет дела для армянских граждан в России и так далее. Отношения всё больше сваливаются в штопор, и я думаю, что в этом смысле хороших перспектив у армяно-российских отношений нет и не будет", — заявил эксперт.

Микаелян также выразил мнение, что Армения не скоро присоединится к евроатлантическим структурам. "Пашинян понимает, что Армения слишком далеко от вступления в евроатлантические структуры (...) Армения оказывается в некотором роде подвешена в воздухе," - заявил он.

Напомним, 23 ноября в Минске под председательством президента Беларуси Александра Лукашенко пройдет сессия совета коллективной безопасности ОДКБ. Ранее haqqin.az сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от участия в минском саммите ОДКБ.