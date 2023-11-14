Франция встряла в спор евреев и армян

Франция с глубокой озабоченностью следит за продолжающейся ситуацией в армянском квартале Старого города в Иерусалиме. Об этом посольство Франции в Армении написало в своем микроблоге в соцсети X.

«Франция с глубокой озабоченностью следит за продолжающейся напряженностью в армянском квартале Старого города в Иерусалиме, где израильские поселенцы оказывают насильственное давление на население. Это следует немедленно прекратить», — говорится в публикации.