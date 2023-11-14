Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 21:21

Рена Аббасова, «правая рука» мэра Нью-Йорка Эрика Адамса и руководитель протокольной службы мэрии, против которой выдвигались обвинения в коррупции, отстранена от работы и привлечена к расследованию, которое проводит ФБР. Федеральное бюро уже несколько недель расследует претензии в отношении Эрика Адамса, связанные с возможными фактами коррупции во время сборов в фонд его избирательной кампании. А несколько дней назад, по данным The New York Post, неожиданно была отстранена от должности глава протокольной службы мэрии.

На начальном этапе расследования в вину Рены Аббасовой, которая отправлена в данный момент в неоплачиваемый отпуск и допрашивается следователями ФБР, вменяются «нарушения при исполнении служебных обязанностей». Как сообщают источники, знакомые с ходом расследования, Аббасова идентифицирована как «человек, о неправомерном поведении которого были проинформированы недавно федеральные власти». Как сообщили в среду источники газеты The New York Post, Аббасова солгала следователям ФБР. В ответ на обращение The New York Post, мэрия не стала отрицать, что уроженка Азербайджана Рена Аббасова является их сотрудницей. «Как мы неоднократно заявляли, недавно нам стало известно о ненадлежащем поведении человека, о чем мы оперативно сообщили следователям, - сказали в муниципалитете в ответ на запрос редакции The New York Post. - Этот человек был младшим сотрудником, которого сразу же отправили в отпуск, где она и находится до сих пор. Пока мы продолжаем сотрудничать со следователями, самое главное, что мэра Эрика Адамса в каких-либо правонарушениях не обвиняют». О том, что именно повлекло за собой предполагаемое «ненадлежащее поведение» Аббасовой, стало ясно не сразу.