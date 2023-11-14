ФБР взялось за Рену Аббасову горячая тема
Рена Аббасова, «правая рука» мэра Нью-Йорка Эрика Адамса и руководитель протокольной службы мэрии, против которой выдвигались обвинения в коррупции, отстранена от работы и привлечена к расследованию, которое проводит ФБР.
Федеральное бюро уже несколько недель расследует претензии в отношении Эрика Адамса, связанные с возможными фактами коррупции во время сборов в фонд его избирательной кампании. А несколько дней назад, по данным The New York Post, неожиданно была отстранена от должности глава протокольной службы мэрии.
На начальном этапе расследования в вину Рены Аббасовой, которая отправлена в данный момент в неоплачиваемый отпуск и допрашивается следователями ФБР, вменяются «нарушения при исполнении служебных обязанностей».
Как сообщают источники, знакомые с ходом расследования, Аббасова идентифицирована как «человек, о неправомерном поведении которого были проинформированы недавно федеральные власти».
Как сообщили в среду источники газеты The New York Post, Аббасова солгала следователям ФБР.
В ответ на обращение The New York Post, мэрия не стала отрицать, что уроженка Азербайджана Рена Аббасова является их сотрудницей.
«Как мы неоднократно заявляли, недавно нам стало известно о ненадлежащем поведении человека, о чем мы оперативно сообщили следователям, - сказали в муниципалитете в ответ на запрос редакции The New York Post. - Этот человек был младшим сотрудником, которого сразу же отправили в отпуск, где она и находится до сих пор. Пока мы продолжаем сотрудничать со следователями, самое главное, что мэра Эрика Адамса в каких-либо правонарушениях не обвиняют».
О том, что именно повлекло за собой предполагаемое «ненадлежащее поведение» Аббасовой, стало ясно не сразу.
По словам источников, Аббасова, годовой доход которой составляет чуть больше 80 тысяч долларов, выполняла в рамках своих служебных полномочий вопросы планирования и логистики мероприятий мэрии. Она отказалась комментировать многочисленные обращения в связи с обвинениями в свой адрес.
Источник, знакомый с работой в мэрии, сообщил, что в начале нынешнего года Аббасова, которую источник характеризует, как «тихого и скромного человека», перешла из отдела международных отношений в отдел планирования мероприятий мэра Нью-Йорка и сопровождала Эрика Адамса в его поездках.
Согласно автобиографии Аббасовой, выложенной на сайте мэрии Нью-Йорка, раньше она была координатором общины, работала советником Эрика Адамса, когда тот возглавлял Бруклинский округ Нью-Йорка, а также его административным помощником в One Brooklyn Fund, Inc.
«Она отвечала за международные связи и поддержание отношений между президентом округа и заинтересованными сторонами, включая страны Ближнего Востока и Центральной Азии, мусульманские и русскоязычные сообщества, а также некоммерческие организации».
Отметим, что ФБР подозревает Эрика Адамса в коррупции. Известно, в частности, что мэр, вопреки претензиям пожарной охраны, выдал разрешение Турции на открытие в Бруклинском округе генерального консульства, за что в копилку предвыборной кампании мэра были пожертвованы 6.000 долларов.
2 ноября ФБР провело в Бруклине обыск в доме Брианны Саггс, главы предвыборного бюро Эрика Адамса. Следователи установили связь между деньгами бруклинской строительной компании KSK Construction Group и чиновников правительства Турции с финансированием избирательной кампанией Адамса.
На следующий день мэр Нью-Йорка, пытаясь преуменьшить значение обыска в квартире главы своего предвыборного штаба, сказал журналистам: «Там, где есть дым, не всегда может быть огонь».
В ходе расследования, агенты ФБР изъяли у Адамса два мобильных телефона и iPad. Бойд Джонсон, адвокат предвыборного штаба мэра, заявил, что они сотрудничали со следствием, в ходе которого был выявлен «человек, действовавший ненадлежащим образом».
Как теперь выясняется, этим человеком была Рена Аббасова.
Пока Адамс, как и другие члены его предвыборного штаба, не обвиняется в каких-либо правонарушениях.
Что же касается Рены Аббасовой, то, по данным азербайджанских источников, она родилась в 1982 году в Шеки, в 1999-м окончила бакинскую среднюю школу №249, в 2004 году получила диплом Азербайджанского медицинского университета по специальности «стоматология», а в 2009-м продолжила обучение в Нью-Йоркском университете, где специализировалась в области патологии полости рта и челюстно-лицевой хирургии.
Позже Аббасова присоединилась к общественной деятельности в Нью-Йорке, с 2013 по 2018 годы была региональным директором Азербайджано-американского общества (США), а в 2016 году стала советником главы Бруклинского округа Эрика Адамса.