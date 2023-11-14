Франция пригрозила Ирану

Франция заявила, что предостерегла Иран от любой эскалации или расширения ближневосточного конфликта. Об этом сообщила пресс-служба французского МИД.

Встреча министра иностранных дел страны Катрин Колонны с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом прошла в четверг в Женеве.

Колонна повторила обязательство Франции по поддержанию безопасности Израиля и права Израиля на самозащиту целенаправленным и пропорциональным образом в соответствии с международным гуманитарным правом.

Также французский министр предостерегла Иран от любого вмешательства в конфликт.

«Министр решительно предостерегла своего коллегу от любой эскалации или расширения конфликта, особенно в Ливане. Исламская Республика Иран несет большую ответственность в этом вопросе», – говорится в сообщении.

Колонна также заявила, что необходимо принять все меры для защиты гражданского населения и гарантировать доступ гуманитарной помощи.