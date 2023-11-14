Snoop Dogg «бросил курить»
Известный американский рэпер Snoop Dogg "отказывается от курения". Публикацию об этом он сделал в своем микроблоге в соцсети X.
В коротком заявлении, опубликованном в социальных сетях в четверг, рэпер сообщил фанатам, что принял это решение "после долгих размышлений и бесед с семьей". Он также попросил уважать его право на личную жизнь.
Дополнительная информация не была предоставлена.
I’m giving up smoke. pic.twitter.com/DDVl9Syixw— Snoop Dogg (@SnoopDogg) November 16, 2023
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