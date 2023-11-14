Snoop Dogg «бросил курить»

Известный американский рэпер Snoop Dogg "отказывается от курения". Публикацию об этом он сделал в своем микроблоге в соцсети X.

В коротком заявлении, опубликованном в социальных сетях в четверг, рэпер сообщил фанатам, что принял это решение "после долгих размышлений и бесед с семьей". Он также попросил уважать его право на личную жизнь.

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