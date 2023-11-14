Всемирный банк о преимуществах, которые сулит Срединный коридор

Доклад был представлен Штефани Шталльмайстер, страновым менеджером Всемирного банка в Азербайджане, в рамках проходящей в Зангилане международной научно-практической конференции на тему «Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана».

Всемирный банк опубликовал доклад о Срединном коридоре. По оценкам авторов доклада, который будет опубликован в следующем месяце, объем торговли по этому коридору может увеличиться в три раза, а время транспортировки сократиться вдвое к 2030 году, если будут устранены все препятствия и проблемы.

Шталльмайстер высоко оценила инициативу Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и других ведомств по созданию регионального узла для улучшения связности и устранения некоторых препятствий коридора.

Она также рассказала о возможностях и проблемах, с которыми сталкивается Срединный коридор, особенно в связи с пандемией COVID-19, которая нарушила глобальные цепочки поставок и перевела часть грузов с альтернативных маршрутов на Срединный коридор.

Шталльмайстер изложила пять рекомендаций, содержащихся в отчете, по повышению потенциала Срединного коридора как экономического коридора. К ним относятся:

Создание трансграничных институтов, включающих не только транспортные, но и таможенные и другие ведомства, для координации и согласования политики и нормативных актов на всем протяжении коридора.

Сосредоточение внимания на логистических решениях, обеспечивающих бесперебойную работу и максимальную загрузку коридора.

Реформирование и упрощение процессов и процедур, приводящих к значительным задержкам и увеличению стоимости перевозки, вызванных изменением режима движения, различными системами передачи данных и платежей, а также участием многочисленных ведомств.

Максимальное использование потенциала цифровых потоков данных, таких как отслеживание груза, прием цифровых документов и обмен информацией по всему коридору, для повышения прозрачности и эффективности работы коридора.

Совершенствование инфраструктуры и оборудования коридора с помощью правильно выбранных приоритетов и скоординированных инвестиций, чтобы справиться с возросшей нагрузкой и спросом.

В заключение своего выступления Шталльмайстер подтвердила готовность Всемирного банка поддерживать развитие Срединного коридора и участвующих в нем стран.