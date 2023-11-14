Турецкий министр о значении Зангезурского коридора для тюркского мира

«Зангезурский коридор – важный шаг на пути объединения тюркского мира». Об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу на 7-м заседании министров транспорта стран-членов Организации тюркских государств в Зангилане.

«Я верю, что Зангезурский коридор, который обеспечит прямые железнодорожные и автомобильные перевозки между Турцией и Азербайджаном, является важным шагом на пути объединения всего тюркского мира. Зангезурский проект также жизненно важен для нормализации ситуации на Кавказе. Турция продолжает тесное сотрудничество с Азербайджаном в реализации этого проекта, который пойдет на пользу всем странам региона», — подчеркнул турецкий министр.