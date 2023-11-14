Турция готова применить российские С-400

Турция готова при необходимости использовать купленные у России ЗРС С-400. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

"Мы не можем, купив С-400, задвинуть их в дальний угол. Когда у нас будет необходимость, мы нажмем на кнопку [используем комплексы]", — цитирует его телеканал CNN Turk.

Напомним, Турция заключила сделку с Россией на покупку четырех дивизионов системы ПВО С-400 на общую сумму $2,5 млрд. Эта покупка привела к реакции со стороны США, которые приостановили поставки оборудования для истребителей F-35 в Турцию. Несмотря на это, Анкара продолжила сделку и тестирование С-400. В ответ на эти действия США ввели санкции против Турции.