ЦАХАЛ обнаружил тело израильской заложницы возле больницы

ЦАХАЛ сообщает об обнаружении тела израильской заложницы в здании возле больницы "Аш-Шифа". Она была похищена при нападении ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом извещает пресс-служба армейской группировки.

Согласно заявлению ЦАХАЛ, силы израильской армии обнаружили тело Йехудит Вайс в здании рядом с больницей "Аш-Шифа" в секторе Газа и доставили его в Израиль.

В том же здании, где было найдено тело, была обнаружена военная техника, включая автомат Калашникова и РПГ. После процедуры опознания представители ЦАХАЛ и полиции сообщили семье Джудит Вайс, похищенной 7 октября из ее дома в кибуце Беери, о ее смерти.