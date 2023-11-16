Западные источники оценивают общие потери российских военных с начала полномасштабного вторжения в Украину в 300-400 тысяч человек. Как передает The Guardian, западные чиновники на анонимном брифинге для журналистов указали, что эти цифры включают убитых и раненых, без уточнения доли безвозвратных потерь.

Источники отметили, что в боях под Авдеевкой Россия ежедневно теряет от 500 до 1000 солдат. Относительно текущей ситуации на поле боя западные чиновники отмечают, что контрнаступление Украины на Запорожском фронте фактически завершено, в то же время группировка численностью до трех бригад переправилась через Днепр в районе Херсона.

Стоит отметить, что согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие потери российских сил также оцениваются более чем в 315 тысяч человек.