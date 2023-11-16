Азербайджан и Россия хотят упростить проверки экспортируемой продукции фото
Азербайджан и Россия обсуждают возможности снижения частоты проверок экспортируемой продукции на основе признания эквивалентности систем в области фитосанитарного контроля, а также признание эквивалентности систем одобрения объектов, на которых производятся пищевые продукты.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, об этом было отмечено на встрече председателя Агентства по безопасности пищевых продуктов Азербайджана (AQTA) Гошгара Тахмазли с находящимся с официальным визитом в Баку главой Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) Сергеем Данквертом.
На встрече также обсуждались вопросы организации борьбы с трансграничными болезнями животных, внедрения российской вакцины против новой разновидности ящура SAT-2.
Глава AQTA обратил внимание на меры, реализуемые в области безопасности пищевых продуктов, ветеринарного и фитосанитарного контроля между соответствующими организациями двух стран. В частности, он подчеркнул необходимость совместной деятельности в направлении реализации мер по борьбе с трансграничными болезнями животных. Он подчеркнул важность укрепления отношений и обеспечения биологической безопасности в этой сфере.
Глава Россельхознадзора положительно оценил текущий уровень сотрудничества двух ведомств в сфере продовольственной безопасности, ветеринарного и фитосанитарного контроля и выразил уверенность, что проводимая работа в соответствующих сферах способствует увеличению товарооборота между странами.
По итогам встречи был подписан протокол по дальнейшему укреплению сотрудничества между AQTA и Россельхознадзором.
Отметим, что в рамках визита Сергей Данкверт проведет ряд встреч, а также посетит Азербайджанский институт безопасности пищевых продуктов и ознакомится с работой лабораторий.
Визит главы Россельхознадзора в Азербайджан завершится 18 ноября.