Как сообщает корреспондент haqqin.az, об этом было отмечено на встрече председателя Агентства по безопасности пищевых продуктов Азербайджана (AQTA) Гошгара Тахмазли с находящимся с официальным визитом в Баку главой Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) Сергеем Данквертом.

Азербайджан и Россия обсуждают возможности снижения частоты проверок экспортируемой продукции на основе признания эквивалентности систем в области фитосанитарного контроля, а также признание эквивалентности систем одобрения объектов, на которых производятся пищевые продукты.

На встрече также обсуждались вопросы организации борьбы с трансграничными болезнями животных, внедрения российской вакцины против новой разновидности ящура SAT-2.

Глава AQTA обратил внимание на меры, реализуемые в области безопасности пищевых продуктов, ветеринарного и фитосанитарного контроля между соответствующими организациями двух стран. В частности, он подчеркнул необходимость совместной деятельности в направлении реализации мер по борьбе с трансграничными болезнями животных. Он подчеркнул важность укрепления отношений и обеспечения биологической безопасности в этой сфере.

Глава Россельхознадзора положительно оценил текущий уровень сотрудничества двух ведомств в сфере продовольственной безопасности, ветеринарного и фитосанитарного контроля и выразил уверенность, что проводимая работа в соответствующих сферах способствует увеличению товарооборота между странами.

По итогам встречи был подписан протокол по дальнейшему укреплению сотрудничества между AQTA и Россельхознадзором.

Отметим, что в рамках визита Сергей Данкверт проведет ряд встреч, а также посетит Азербайджанский институт безопасности пищевых продуктов и ознакомится с работой лабораторий.

Визит главы Россельхознадзора в Азербайджан завершится 18 ноября.